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ثقافة وفنون

نقل الفنان تامر ضيائي للقصر العيني إثر جلطة مفاجئة

تامر ضيائي، فيتو
تامر ضيائي، فيتو

انتقل الفنان تامر ضيائي إلى مستشفي القصر العيني الجديد إثر وعكة صحية طارئة..

إذ أعلن قبل قليل عن توجهه للمسشفي عقب إصابته بخلطة بشكل مفاجئ، مطالبا من جمهوره ومتابعيه الدعاء له..

 

ويأتي ذلك عقب أشهر من أعلن الفنان تامر ضيائي، عن نجاته من حادث سير تعرض له، أدى إلى تهشم بعض الأجزاء بسيارته.

 

 ضيائي نشر عبر حسابه علي “فيس بوك”، صورة للسيارة بعد تهشيمها، وهو ما أثار جدل جمهوره، وعلق علي الصور بقوله: “قدر الله وما شاء فعل”

 

وكشف الفنان تامر ضيائي، عن إصابته في عينه، نتيجة تعرضه لوعكة صحية شديدة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

 

في هذا السياق، نشر تامر ضيائي، صورتين له وظهرت عيناه منتفختين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، وعلق قائلًا: العين صابتني.. دعواتكم.

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معلومات عن تامر ضيائي

 

 الفنان تامر ضيائي هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

 

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال، وعمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية، حيث كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.

 

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محمد صبحي مخرج مستشفى القصر العينى الفنان تامر ضيائي تامر ضيائي
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