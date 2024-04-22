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صحة ومرأة

طريقة عمل الدجاج المشوي بالكركم

الدجاج المشوي، فيتو
الدجاج المشوي، فيتو

طريقة عمل الدجاج المشوي، الدجاج المشوي من أشهر طرق تحضير الدجاج التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل الدجاج المشوي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى بتتبيلات ونكهات مختلفة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الدجاج المشوي بالكركم.

مكونات عمل الدجاج المشوي:-

دجاجة

ملعقة كبيرة كركم مطحون

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة بذور كسبرة مطحونة

4 ملاعق كبيرة عسل

ملعقة كبيرة صلصة الصويا

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2 بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح

نصف ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

عصير ليمونة

ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة عمل الدجاج المشوي بالكركم:-

  • سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.
  • يدهن طبق خبز كبير أو مقلاة فرن بالزيت قليلًا.
  • في وعاء صغير اخلطي الكركم والزنجبيل والكسبرة معا.
  • في وعاء آخر اخلطي العسل وصلصة الصويا معا.
  • ضعى البصل في طبقة واحدة بقاع طبق الخبز أو المقلاة.
  • نرش جانبي الدجاج بالملح والفلفل.
  • ضعيها في الطبق فوق البصل.
  • نرش الدجاج بعصير الليمون ونفرك بزيت الزيتون.
  • باستخدام مصفاة رشي التوابل فوق الدجاج لتغطيته.
  • في حالة استخدام الكسبرة المطحونة رشي فوق الدجاج أي قطع من البهارات التي لم تمر عبر المصفاة.
  • اشوي الدجاج لمدة 40 دقيقة.
  • أخرجي الدجاج من الفرن وادهنيه بخليط العسل وصوص الصويا.
  • أعيدي الدجاج إلى الفرن وشويه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.
طريقة عمل الدجاج المشوي بالكركم، فيتو 

ولعمل الفراخ المشوية فى الفرن 

مكونات عمل الفراخ المشوية:

فرخة مشوية مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

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ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل اسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

  • نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.
  • ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.
  • ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.
  • وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.
  • ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.
  • ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.
  • ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.
  • ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء.
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طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة مميزة زي المطاعم

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