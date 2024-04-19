طريقة عمل كشري البطاطس، أكلة شعبية اقتصادية لذيذة

طريقة عمل كشري البطاطس، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والعيد، تبحث ربات البيوت عن الأكلات الاقتصادية الخفيف. بعيدا عن اللحوم والدجاج التي سئم منها أفراد الأسرة.

وطريقة عمل كشري البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي أكلة شهية ولذيذة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كشري البطاطس.

مكونات عمل كشري البطاطس:-

لتر عصير طماطم

4 حبات بطاطس

2 كوب أرز

بصلة كبيرة

ثمرة فلفل أخضر

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة من

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كمون

كسبرة

فلفل اسود

بابريكا

ملح

زيت

طريقة عمل كشري البطاطس:-

تقشر البطاطس ونغسلها ونقطعها مكعبات صغيرة.

نحضر حلة ونضع بها القليل من الزيت ومكعب المرقة وتقطع البصلة وتحمر في الزيت.

ثم نضيف لها البطاطس والفلفل والتوابل.

ثم نقلب جيدا ونضيف عصير الطماطم والملح ونتركها تغلي.

ثم نغسل الأرز ونصفيه ونضيفه إلى خليط البطاطس والطماطم ونقلب جيدا.

ثم نضيف نصف كوب ماء ونغطي الحلة، ثم نتركه حتى يتشرب ثم نهديء النار حتى تمام النضج.

ثم يقدم ساخنا مع السلطة الخضراء.

طريقة عمل كشري البطاطس، فيتو

ولعمل الكشري المصري

مكونات عمل الكشري:-

2 كوب أرز

كوب عدس أسود

كوب مكرونة صغيرة

نصف كوب شعيرية

كيس مكرونة اسباجتى مسلوقة

رشة كمون

زيت

نصف كيلو بصل مقطع شرائح

الصلصة

ملعقة ثوم مفروم

ربع كوب خل

زيت

ليتر عصير طماطم

2 ملعقة صلصة

ملح

فلفل اسود

كمون

للدقة

عصير ليمون

خل

ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

كمون

حمص مسلوق

طريقة عمل الكشري:-

نحضر العدس وننقعه فى الماء حتى تكبر حياته.

ثم نغسل الأرز ونتركه جانبا.

ثم نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونحمر الشيعرية والمكرونة الصغيرة.

ثم نضيف الأرز والعدس ونقلب جيدا حتى تختفى الماء.

ثم نضيف الماء المغلى بنفس مقدار الأرز والعدس.

ثم نضيف الملح والكمون، ونقلب جيدا.

ثم نترك الخليط على النار حتى يتشرب الماء.

ثم نهديء النار ونغطى الحلة ونترك الخليط ينضج بنفس مدة نضع الأرز.

ثم نحضر بعدها الصلصة، حي نشوح الثوم فى الزيت ونصب عليه الخل ثم عصير الطماطم والصلصة ونتبل بالملح والفلفل والكمون، ونتركها تتسبك على النار الهادئة.

ثم نحضر الدقة، حيث نخلط مكوناتها معا ونضبط مستوى الملح بها، ويمكن عملها على النار حيث نشوح الثوم ونصب عليه الخل والليمون ونترك الخليط يغلى ثم نتبله بالملح والكمون والفلفل الأسود، ثم نرفعها من على النار وتقدم بعدها.

ثم نحضر البصل المحمر “التقلية”، حيث نقطع البصل شرائح ونرشه بالدقيق والنشاء والقليل من الملح والسكر أيضا.

ثم نضعه فى الزيت الساخن الغزير على النار ولا نقلبه حتى يتغير لونه

وبمجرد أن يأخذ لون ذهبى ننشله من الزيت على الفور لأن لونه يتغير سريعا بفعل الحرارة.

وبمجرد أن يأخذ لون ذهبى ننشله من الزيت على الفور لأن لونه يتغير سريعا بفعل الحرارة. ونضعه على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ثم نحضر طبق الكشري، حيث نضع أولا خليط الأرز والعدس ونضع فوقه المكرونة المسلوقة.

ثم نصب عليهم الصلصة والدقة والحمص والتقلية.

ثم يقدم طبق الكشري بعدها ساخنا، بجانب السلطة الخضراء.