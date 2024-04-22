الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في السوق السوداء، اعرف الأخضر وصل لكام مساء اليوم

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار في السوق السوداء، الدولار هو العملة الأكثر تبادلا في العالم حاليا، يليه اليورو والين الياباني، ويعتبر الأخضر هو المسيطر على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخداما في المعاملات الدولية الآن، كما يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)، بحركة التعاملات اليومية، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصرى.

 

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار السوق السوداء(السوق الموازية غير الرسمية) مساء اليوم الأثنين 22 أبريل 2024، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

 

Advertisements

 

اقرأ التالى:مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

 

هبوط مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

 

الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية )

سجل سعر الدولار الآن خــلال حركة التعاملات في  السوق السوداء حوالي 50 جنيها، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.  

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

 

المضاربون تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي.

 

ما هو مصير السوق السوداء ؟ 

وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، يأتي على رأسها القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف لتقليل الفجوة التي كانت في سعر الدولار، وعودة أداء الاقتصاد المحلي إلى مستوياته الطبيعية. 

 

الدولار، فيتو 

 

القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء

وأضاف خلال تصريح خاصه لـ فيتو، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف الجهات، سواء بقطاع الاستثمار من خلال اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، أو الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات لضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي

وتابع الإدريسي: “ لن نشهد وجود للسوق الموازية مرة أخرى بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار”.

 

الدولار، فيتو 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع " فيتو" ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الدولار أخبار الدولار اليوم فى مصر الدولار بكام الان فى مصر الاثنين 22 ابريل 2024 اسعار الدولار فى مصر عاجل عاجل سعر الدولار فى مصر الدولار بكام فى مصر عاجل 22 ابريل 2024 اسعار الدولار بكام الان أسعار الدولار في مصر الدولار بكام الان عاجل مباشر عاجل الدولار اسعار فى السوق السوق السوداء الدولار بكام فى البنوك المصرية الان عاجل الدولار بكام اليوم فى مصر السوق الموازية السوق السوداء

مواد متعلقة

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

هبوط مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

سعر الدولار في السوق السوداء بعد الارتفاع المفاجئ اليوم الخميس
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على المخاطر في الشرق الأوسط

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية