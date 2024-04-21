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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه ، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والعديد من البنوك المصرية، خلال حركة التعاملات اليومية، وتنشر “فيتو” آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024، حيث استقر سعر صرف الدولار بالبنك المركزي وفقًا لآخر تحديث.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي مطلع شهر مارس الماضي.  

الدولار، فيتو 

 

اقرأ التالي: الدولار يتراجع في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

البنك المركزى المصرى، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرحوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

 

بنك مصر، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

 

البنك الأهلي، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

 

بنك القاهرة، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

بنك قن

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.33 جنيه للبيع. 

 

 

التجاري الدولي، فيتو 

رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 

قرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع شهر مارس الماضى، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%  .

وأضاف البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. 

 

 

وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

 

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