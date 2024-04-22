الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي الصعود العنيف بحركة التداولات العالمية، منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، ليسجل 106.27 نقطة بالتداولات العالمية. 

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هبوط مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية صباح اليوم الاثنين 22 أبريل 2024

مؤشر الدولار، فيتو 

مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 

صعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم، وشهد الدولار تعاملات مضطربة مؤخرا، ومن ثم انتعشت العملة الأمريكية بعد تصريحات نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس التي أشار فيها إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تحدث هذا العام إذا ظل التضخم مرتفعا.

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الدولار الأمريكي يتعرض لنفس ضغوط عائدات السندات الأمريكية

يمكن القول أن الدولار الأمريكي  فقد بعض الزخم الذي يتمتع به في الفترة الأخيرة متأثرا بالضغوط التي شهدتها عائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار حركة التداولات، والتي حدت من ارتفاعها بعد وصولها إلى مستويات قياسية.

كما أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية حركة التعاملات بصعود طفيف نظرا  لبعض الضغوط التي واجهتها اتجاهات المخاطرة للتحول إلى الجانب السلبي من المشهد في أسواق المال العالمية، كما ركز المستثمرون على الدفعة الأحدث من الأرباح التي عكست حالة من السلبية، مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال بالاضافة  إلى الضغوط التي عانت منها عائدات السندات الحكومية على مدار التعاملات اليومية.

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مؤشر الدولار، فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ؟!

يوفر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مؤشرا عاما للقيمة الدولية للدولار الأمريكي وهو مقياس لقيمة الدولار ، ويتم حساب مؤشر الدولار بأخذ المتوسط ​​الهندسي المرجح لقيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات عالمية رئيسية ويتم حسابه بأخذ منتج كل عملة بسعر فوري مرفوع إلى الوزن المقابل. 

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 20 أبريل 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024

العوامل الأساسية الرئيسية التي تؤثر على مؤشر الدولار هي:

  1. عجز التداول في الولايات المتحدة.
  2. أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية واليابانية والكندية والأوروبية.
  3. تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
  4. لناتج القومي الإجمالي الفصلي (GDP).
  5. أرقام الرواتب غير الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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