تنفيذ 4 وحدات مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي بمركزى المراغة وطهطا بسوهاج

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمحطات الرئيسية بمركزي المراغة وطهطا 4 وحدات إنتاجية لمياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي على ضفاف النيل RBF ضمن سلامة ومأمونية الإمداد بمياه الشرب وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بالقرى والمساهمة فى توفير المياه بشكل دائم.



صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه جارى حفر وإنشاء عدد (2) وحدة إنتاجية بمحطة مياه جنوب المراغة النقالي بمركز المراغة وعدد (1) وحدة إنتاجية بمحطة مياه الخزندارية النقالي بمركز طهطا ووحدة إنتاجية بمحطة مياه الشورانية بتكلفة إجمالية أكثر من 1,200 مليون جنيه.



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وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث، لأنها تمثل مصدرًا أساسيا في إمداد المواطنين باحتياجاتهم المائية وذلك عن طريق عدم دق «قيسونات» الصرف الصحي التي تؤثر على نوعية المياه المنتجة ورفع الوعي البيئي والصحي والمشاركة الإيجابية واتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب.



وأضاف المهندس على تمام رئيس قطاع الدعم الفني أن تلك الوحدات الانتاجية ستعمل على رفع كفاءة المحطات الرئيسية بزيادة كميات المياه المنتجة منها حيث يتم رفع كفاءة محطة مياه جنوب المراغة النقالى بمركز المراغة من إنتاج المياه 10800 متر مكعب يوميا لتصل لكفاءة إنتاجية 12960 متر مكعب يوميًا، ليخدم 50 ألف نسمة بقرى مركز المراغة،

وكذلك رفع الطاقة التصميمية بمحطة مياه الخزندارية البقالي بمركز طهطا من 50 لتر لكل ثانية إلى 80 لتر لكل ثانية لتخدم 24192 نسمة وكذلك محطة مياه الشورانية النقالى بمركز المراغة من 55 لتر لكل ثانية إلى 85 لتر لكل ثانية لتخدم 25704 نسمة مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه، ويساهم في توفير المياه بالأماكن المرتفعة بالقرى طوال اليوم.



وأوضح الكيميائي أحمد صلاح مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه أن إجمالي وحدات الترشيح الطبيعي الإنتاجية التي تم تنفيذها على ضفاف نهر النيل RBF بالمحطات الرئيسة بمياه سوهاج (27) وحدة تشمل عدد (3) وحدات بمحطة ناصر النقالى و (2) وحدة بمحطه مياه غرب بمركز سوهاج وعدد (4) وحدات بمحطة مياه نيده السطحية بمركز أخميم وعدد (3) وحدات بمحطة مياه المنشاة السطحية و(2) وحدة بجزيرة المنتصر النقالى بمركز المنشاة و(2) وحدة بمحطة الظهير الصحراوي وعدد (4) وحدات بمحطة الطوايل الارتوازى بمركز ساقلته و(5) وحدات بمحطة جنوب المراغة النقالي بمركز المراغة وعدد (1) وحدة بمحطة مياه الخزندارية بمركز طهطا و(1) وحدة بمحطة الشورانية بمركز المراغة.