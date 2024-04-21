الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

"النعماني" يتابع تجهيزات نقل ٥٠ مصابًا فلسطينيًا لمستشفيات جامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،فيتو

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماعًا طارئًا مع أعضاء اللجنة التي تمً تشكيلها استعدادًا لاستقبال ٥٠  مصابا فلسطينيا، وذلك في تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وسامية زايد مدير المدن الجامعية.

استعدادًا لنقل ٥٠ مصابًا فلسطينيًا لمستشفيات جامعة سوهاج.. النعماني يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة التجهيزات النهائية

وثمن النعماني جهود الدولة المصرية والتي لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة الرئيس وحرصه على دعم الاخوة الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

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ووجه النعماني بتقديم كافة الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، الي جانب تقديم الخدمات الوقائية، من خلال رصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما.

عميد كلية الطب تشكيل لجنة مختصة لمتابعة كافة الاستعدادات لاستقبال المصابين

وقال الدكتور مجدي القاضي ان رئيس الجامعة قد وجه بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة كافة الإستعدادات لاستقبال المصابين وعلاجهم حتي تماثلهم للشفاء التام، مضيفًا ان اللجنة تضمنت تجهيز  الفرق الطبية، والتغذية والإقامة والتجهيزات الأمنية وغيره

مستشفيات جامعة سوهاج جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين

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