الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح المركز الطبي بحي الكوثر (صور)

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

 افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، المركز الطبي بحي الكوثر، والذي تم إنشاؤه لتقديم الخدمات الطبية لأهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، بتكلفة أكثر من 18 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد سوهاج القومي.
 

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للمشروعات القومية، وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
 

محافظ سوهاج يفتتح المركز الطبي بحي الكوثر، للتقديم الخدمات الطبية 

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رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على التنفيذ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر.
 

محافظ سوهاج يتفقد المركز الطبى واستمع إلى شرح مفصل عن المركز الطبى


وتفقد محافظ سوهاج الأقسام المختلفة بالمركز، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائه، حيث يقع على مساحة مسطحة 2٦٠٠ متر، ويشغل مبنى المركز مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ومكان انتظار للسيارات، ويضم الدور الأرضي “ الاستقبال، وغرفة طوارئ، وصيدلية، ومخزن أدوية،  وغرفة الأشعة، وعيادة العظام، وغرفة متابعة الحمل، وغرف التعقيم، والنفايات، والأنظمة، والكهرباء، وملفات المرضى، ومغاسل الملابس”.

ويشمل الدور الأول علوي " صالة انتظار المرضى، و2 عيادة طب الأسرة، وعيادات الأطفال والباطنة، والقلب، والجلدية والتناسلية، وغرفة أخذ عينات، ومعامل الدم والطفيليات، و4 غرف للتعليم الصحي، ومراقبة الكاميرات، والأنظمة والكهرباء، ويضم الدور الدور الثاني علوي " صالة انتظار المرضى، و2 عيادة أسنان، و4 عيادات للنساء والتوليد، والكلى والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، ومكتب مدير المركز، ومكتب الصحة، وإدارة الحسابات، و3 غرف للمعلومات، والأنظمة، والكهرباء "، بينما يضم الدور الثالث علوي سكن للأطباء والتمريض  .

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التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور محمد عبد الهادى الدكتور أحمد محروس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تقديم الخدمات الطبية حي الكوثر وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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