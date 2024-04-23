تخفيض الأسعار مجرد تصريحات، جولة ميدانية تكشف عدم التزام التجار

يترقب المواطنون انخفاض أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار؛ التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتوافق ما بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

أسواق كثيرة لم تشهد أي انخفاضات في أسعار السلع الغذائية

وبالرغم من أن هناك محال تجارية وسلاسل غذائية أعلنت تطبيق تخفيضات مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بنسب متفاوتة، إلا أن هناك مناطق كثيرة في مصر لم تشهد أسواقها اي انخفاضات في أسعار السلع الغذائية.

جولة فيتو لرصد مدى تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

ورصدت «فيتو» خلال جولة ميدانية أجرتها عدم تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية بمنطقتي حدائق القبة والأميرية.

Advertisements

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة

وجاءت أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة، فيتو

أسعار السكر في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

البداية مع أسعار السكر في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر كيلو السكر نحو 55 جنيهًا.

أسعار الدقيق في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

وعن أسعار الدقيق في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر كيلو الدقيق نحو 30 جنيهًا.

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر زيت كريستال عباد الشمس وزن لتر نحو 118 جنيهًا.

بلغ سعر زيت كريستال ذرة وزن لتر نحو 134 جنيهًا.

بلغ سعر زيت كريستال ذرة وزن 2.2 لتر نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر زيت عافية وزن 800 مل نحو 94 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حبوبه وزن لتر نحو 90 جنيهًا.

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة، فيتو

أسعار السمن في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

أما أسعار السمن في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر سمن كريستال وزن ٢ كيلو نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر سمن كريستال وزن 700 جرام نحو 90 جنيهًا.

أسعار الأرز في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

وعن أسعار الأرز في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر أرز حبوبة وزن كيلو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر أرز العراف وزن كيلو نحو 30 جنيهًا.

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة، فيتو

أسعار المكرونة في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

وعن أسعار المكرونة في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر مكرونة حوا وزن 400 جرام نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر مكرونة الضحى وزن 400 جرام نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر شعرية الملكة وزن 400 جرام نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر مكرونة الملكة وزن 400 جرام نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر مكرونة رويال وزن كيلو نحو 35 جنيهًا.

أسعار السلع الأساسية في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة، فيتو

أسعار الشاي في المحال التجارية مع عدم تطبيق المبادرة

وعن أسعار الشاي في المحال التجارية مع عدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار:

بلغ سعر شاي ليبتون عبوة وزن 40 جرامًا نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر شاي ليبتون عبوة وزن 100 جرام نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر شاي ليبتون عبوة وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر شاي العروسة عبوة وزن 40 جرامًا نحو 13 جنيهًا.

بلغ سعر شاي العروسة عبوة وزن 100 جرام نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر شاي العروسة عبوة وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.