الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق

انخفاض أسعار سمن
انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق، فيتو

انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق، كشف عضو بشعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة أرما للصناعات الغذائية أرسلت للتجار قائمة جديدة بانخفاضات في أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل، إضافة إلى زيت الأصيل وهدية.

أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل وزيت هدية والأصيل للمستهلك في الأسواق

“فيتو” تنشر أسعار سمن قوت وسمنة الأصيل وزيت هدية والأصيل للمستهلك بعد تنفيذ التخفيضات في أبريل الجاري، في السطور التالية:

انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق، فيتو

أسعار سمن قوت بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن قوت بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

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بلغ سعر سمن قوت 55 جرامًا نحو 5.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 350 جرامًا نحو 34 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 650 جرامًا نحو 61 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 1.4 كيلو نحو 124 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 2.5 كيلو نحو 200 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سمن قوت 5 كيلوات نحو 328 جنيهًا للمستهلك,

بلغ سعر سمن قوت 11 كيلو نحو 915 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض أسعار سمن قوت والأصيل وزيت هدية بالأسواق، فيتو

أسعار سمن الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار سمن الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر سمن الأصيل وزن كيلو نحو 63 جنيها للمستهلك.

بلغ سعر سمن الأصيل وزن 1.4 كيلو نحو 118 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت الأصيل بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل وزن  750 مل نحو 74 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل وزن 1.5 لتر نحو 144 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت ذرة الأصيل  وزن 2.2 لتر نحو 210 جنيهات للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل وزن  700 مل نحو 54 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل وزن 1.5 لتر نحو 112 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عباد الأصيل  وزن 2.2 لتر نحو 165 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت هديه بعد الانخفاض في أبريل الجاري

وجاءت أسعار زيت هديه بعد الانخفاض في أبريل الجاري كالتالي:

بلغ سعر زيت هديه  وزن 700 ملل نحو 50 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه  وزن لتر نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه  وزن 2.1 لتر نحو 132 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت هديه  وزن 4.5 لتر نحو 280 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض أسعار سمن قوت القلوب والساقية وزيت قلية وهلا في هذا الموعد

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تراجع يصل لـ 145 جنيهًا، ننشر أسعار زيت وسمن وزبدة كريستال والممتاز

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