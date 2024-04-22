"الملا" يبحث فرص التعاون في تجارة وتخزين المواد البترولية مع إمارة الفجيرة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور المهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية

شهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة فى مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث سيدرس الجانبان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذى تشهده التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصري في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية.

Advertisements

التعاون بين مصر والإمارات

وأبدى محمد سعيد الظنحاني تقدير بلاده لمصر الشقيقة وحرصها على التعاون معها وترجمة العلاقات المتميزة والروابط الأخوية التي تعد من العوامل الأساسية لنجاح التعاون الى مشروعات مفيدة للطرفين، خاصة وأن مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ولديها من الخبرات والفرص الاستثمارية والبنية التحتية في صناعة النفط ما يكفل نجاح التعاون بين الجانبين.