الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

البترول: حفر 3 آبار جديدة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط

منطقة أمتياز غرب
منطقة أمتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط، فيتو

تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بحفر 3 آبار جديدة في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط في المياه العميقة، وذلك من خلال  تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق (WDDM)  في الربع الثالث من عام 2024.

 

زيادة البحث والاستكشاف

 ذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية  لزيادة البحث والاستكشاف وتنمية المواقع البترولية.

وتقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمباحثات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس، إلى اتفاق حول بدء تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر الأبيض المتوسط.

حفر 3 آبار

يتضمن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشر حفر 3 آبار باستخدام جهاز الحفر البحري Scaraboe 9. يقوم الجهاز حاليًا بحفر 3 آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024. وتمثل مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة على التوالي، فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.

امتياز غرب الدلتا العميق

أكد مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ"فيتو" أن قطاع البترول  يطلق كافة الإمكانات الكاملة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق.

وتمثل المرحلة الحادية عشرة استثمارًا كبيرًا لتأمين إمدادات غاز إضافية لنظام الطاقة في مصر، وتواصل الوزارة  التزامنها  بإتمام هذا المشروع بأعلى معايير الكفاءة والأمان". 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنمية منطقة امتياز غرب الدلتا العميق على 11 مرحلة. ويضم الامتياز 17 حقلًا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1,200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومترًا من الشاطئ.

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