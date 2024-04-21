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رياضة

شبانة: نسبة صعود الأهلي لنهائي دوري الأبطال تتخطى الـ80%

الأهلي ومازيمبي،فيتو
الأهلي ومازيمبي،فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي قدم مستوى كبيرا أمام مازيمبي ولعب بشكل هجومي رائع خلال الشوط الأول، وأضاع الفريق عدة فرص على مدار اللقاء من وسام أبوعلي ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، مشيرا إلى أن مارسيل كولر لعب بتشكيل جيد في ظل الغيابات والإصابات، رغم ذلك فأن مصطفى شوبير كان من نجوم اللقاء، وتصدى لأكثر من فرصة للفريق الكونغولي.

الأهلي ومازيمبي

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كان من الوارد أن يحدث أي نتيجة، ولكن الأهلي حاليا أصبحت فرصته كبيرة وتتخطى الـ80% في الصعود على حساب مازيمبي، والفريق الأحمر في انتظار دعم جماهيره في استاد القاهرة الدولي، والأهلي قدم أداء أفضل كان مخالف تماما لما ظهر عليه في القمة".

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وأضاف: "الأهلي عليه توجيه رسالة قوية لطرفي النهائي من خلال تقديم مستوى قوي في اللقاء المقبل، وصن داونز سيواجه الترجي التونسي في التاسعة مساءًا، بينما يواجه الأهلي دائمًا في الثالثة عصرًا، ولا توجد أزمة مطلقًا بالنسبة للأحمر، والأهلي سوف يستعيد بعض اللاعبين مثل ياسر إبراهيم وديانج ومروان عطية وإمام عاشور طلب المشاركة في لقاء الإياب، والمدرب السويسري أشاد بطبيب الفريق بسبب الهجوم ضده، وأكد على أنه رجل صادق".

وزاد: "مازيمبي يخسر معظم مبارياته في الخارج ما عدا لقاء بترو اتلتيكو، والأهلي قادر على الصعود أمام جماهيره، وهو قريب من التتويج باللقب القاري".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة  مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 


وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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