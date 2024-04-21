ليهي، حكاية قانون تعتزم إدارة بايدن استخدامه ضد كتائب جيش الاحتلال

صفعة كبيرة تلقتها حكومة الاحتلال عقب تسريب تقارير لأنباء عن فرض عقوبات على عدد من وحدات وكتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب انتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وهو الأمر الذي قوبل في الداخل الإسرائيلي بهجوم كبير ضد قادة جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو متهمين إياهم بالفشل خاصة مع استخدام الخارجية الأمريكية " قانون " ليهي " ضد وحدة نتساح يهودا ولواء جولاني لما لهم من جرائم عدة ضد الفلسطينيين.

تفعيل قانون ليهي ضد كتائب جيش الاحتلال

وبحسب تقارير عبرية أن الخارجية الأمريكية تنوي تفعيل "قانون ليهي" ضد وحدات جيش الاحتلال المفروض عليها العقوبات، وهو القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على أي جسم أجنبي يستخدم الأسلحة النارية والذخائر الأمريكية في حروب تخرق حقوق الإنسان.

وينص القانون على وجوب منع هذا الجسم "الخاضع لعقوبات" من الحصول على أسلحة، أو ذخيرة أمريكية، أو التدرب مع الجيش الأمريكي، أو الحصول على أموال أمريكية.

Advertisements

ماهو قانون " ليهي " الأمريكي ؟

ووافق الكونجرس الأمريكي على قانون ليهي لأول مرة عام 1997، بهدف منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التي تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة عسكرية معينة في دولة ما، في حال توفرت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة، كانتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب نص القانون، "لا تتمتع أي قوات أمنية، ولا حتى القوات الأمريكية، بالحصانة الكاملة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات"، وتعقيبًا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "قانون ليهي ينطبق على جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل".

بموجب القانون، تقوم الولايات المتحدة بفحص الوحدة العسكرية الأجنبية التي وقع عليها الاختيار لتلقي المساعدة الأمريكية، وتقود السفارة الأمريكية في ذلك البلد تحقيقًا، بعدها، تتم مراجعة المعلومات التي تصدرها السفارة -إلى جانب مواد مصادر أخرى- من قبل المحللين في وزارة الخارجية.

يبحث هؤلاء المحللون عن أدلة "موثوقة" عما إذا كانت الوحدة قد ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، والذي يتم تعريفه للمناسبة عادةً على أنه: تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء، أو اختفاء قسري أو اغتصاب، ويمكن تفسيره أيضًا على نطاق أوسع.



أكثر من ذلك، يمكن أن تأتي هذه المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك تقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ووفقًا للقانون، من الأفضل أن يتم تأكيدها من خلال مصادر متعددة.

قطع المساعدات الأمريكية عن الوحدات العسكرية التي ترتكب انتهاك لحقوق الإنسان

وبناء عليه، إذا ثبت هذا الدليل، فيجب على الولايات المتحدة قطع المساعدات عن تلك الوحدة بحسب قانون ليهي، لكن من الممكن إعادتها لاحقًا إذا قررت وزارة الخارجية أن تتخذ البلاد خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين إلى العدالة.

فشل قيادات جيش الاحتلال

وكان علق موقع والا العبري اليوم الأحد على الأخبار المتداولة بشأن فرض عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، مشيرا إلي أنه فشل لقيادة الجيش الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الأحد، أنه في حال اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لقرار فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، هو فشل للقيادة العليا بالجيش الإسرائيلي وكذلك للمستوى السياسي في البلاد.

وشدد الموقع على أن تلك النتيجة أو هذه العقوبات الأمريكية المحتملة تعد نتيجة للإهمال والقمع وتفضيل الاعتبارات السياسية الداخلية على المصالح الوطنية الإسرائيلية.

مفاجأة بشأن العقوبات الأمريكية على وحدات جيش الاحتلال



صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية " مايكل أورون، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية المحتملة على كتيبة "نتساح يهودا" قد تمتد إلى لواء "جولاني

وأوضح مايكل أورون في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بشأن احتمال فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نتساح يهود" التابعة للجيش الإسرائيلي بأنه قد تشمل كتائب أخرى.

وأشار أورون إلى أن الأمر يبدأ بهذه الكتيبة ويمكن أن تكون "جولاني" ولواء المظليين أيضا، مضيفا أن هذا الأمر بمثابة "منحدر" للجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى قال جيش الاحتلال إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

