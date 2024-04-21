الدفاع المدني الفلسطيني: استخراج 190 جثمانا من مقبرة جماعية جديدة بمجمع الشفاء في غزة

عثرت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، مساء الأحد، على مقبرة جماعية تضم 190 جثة في مجمع الناصر الطبي بمدينة خان يونس بغزة.

وقال المتحدث باسم الإدارة محمود بصل، إن بعض الشهداء يظهر عليهم آثار التعذيب، مضيفا أن القتلى كانوا ضحايا الهجوم الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وأضاف بصل لوكالة فرانس برس: “لم تكن هناك ملابس على بعض الجثث، ما يشير بالتأكيد إلى تعرض الضحايا للتعذيب والإساءة”.

انتشال 50 جثة من مقبرة بمجمع الشفاء الطبي

وفي وقت سابق، قالت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان، إنها نجحت في انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

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ولا تزال جهود البحث مستمرة، ويقول المسؤولون إن عددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا مدفونين في الموقع.

الدفاع المدني 2000 فلسطيني في عداد المفقودين

وأكد الدفاع المدني اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس.



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع والعدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.



وشدد الدفاع المدني الفلسطيني على أن ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع، موضحا أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.



وسجلت السلطات الفلسطينية العديد من جثامين الشهداء تحت بند مجهول وبعضهم قدم من شمال القطاع، مؤكدة أن ما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.