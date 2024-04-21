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محافظات

لاعب نادي القناة للتجديف يفوز بفضية بطولة قبرص الدولية (صور)

اللاعب زياد سلامة،
اللاعب زياد سلامة، فيتو

فاز اللاعب زياد سلامة، لاعب نادي القناة للتجديف، بالإسماعيلية،بالميدالية الفضية، محتلا المركز الثاني في سباق القارب الفردي للناشئين، ببطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي ومن بين 16 قاربًا. 

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نتائج المنتخب الوطني للتجديف 

وحقق اللاعبون المصريون في ختام بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي اليوم الأحد نتائج متميزة. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو
جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وحقق اللاعبان عمر القماطي،ومريم همام في  سباق القارب الزوجي المختلط العمومي، حقق، المركز السابع من بين 18 قاربًا، وفي سباق القارب الفردي العمومي للسيدات، حققت اللاعبة مريم همام من نادي المعادي واليخت المركز السابع من بين 14 قاربًا، وفي سباق القارب الفردي للناشئات، حققت اللاعبة مى عويس من النادي المصري المركز السادس من بين 11 قاربًا. 

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إشادة من رئيس الاتحاد بأداء اللاعبين 

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وأعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للنتائج المبهرة التي حققها الفريق المصري. وقد قدموا التهنئة للاعبين واللاعبات المصريين، وللكابتن سارة أشرف مدربة منتخب التجديف الشاطئي وللجنة التجديف الشاطئي بالاتحاد على هذا الأداء الرائع. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

 

عبّر ايضا اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، عن سعادته بالنتائج المذهلة التي حققها الفريق المصري. وأعرب عن فخره بالميدالية الفضية التي حققها اللاعب زياد سلامة، مؤكدًا استمرار تحقيق مصر للميداليات العالمية في رياضة التجديف الشاطئي.  

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

و تقرر أن يشارك اللاعب زياد سلامة، الحاصل على الميدالية الفضية اليوم في بطولة قبرص الدولية، واللاعب عمر القماطي، الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإيطاليا العام الماضي، في بطولة العالم للتجديف الشاطئي التي ستقام في إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام. من المتوقع أن يحقق اللاعبان أداءً مميزًا في هذه البطولة ويحصدان مراكز متميزة بناءً على تفوقهما ومهاراتهما في رياضة التجديف الشاطئي. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو
جانب من فعاليات البطولة، فيتو

 

 

و ينعكس تحقيق هذه النتائج المشرفة في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي التزام واجتهاد اللاعبين واللاعبات المصريين في تطوير مهاراتهم وتحقيق التفوق على المستوى العالمي. وتعكس أيضًا الدعم المستمر الذي يحظون به من الاتحاد المصري للتجديف ولجنة التجديف الشاطئي، والذي يساهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير هذه الرياضة في مصر. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وتتطلع مصر إلى المزيد من النجاحات في رياضة التجديف الشاطئي، وتحقيق مزيد من الميداليات العالمية في المستقبل. وتثمن الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة وتشجيع الشباب المصري على المشاركة فيها، حيث تعتبر من الرياضات المهمة التي تعزز اللياقة البدنية وتعزز المنافسة الرياضية. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وتعكس نتائج بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي التزام مصر بالتفوق الرياضي وتحقيق النجاح في المنافسات الدولية. وتكشف عن المواهب الواعدة في رياضة التجديف الشاطئي في مصر، مما يشير إلى مستقبل واعد لهذه الرياضة في البلاد.

 

 

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