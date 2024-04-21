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محافظات

ويؤكدون: مصر شهدت طفرة نوعية في مجال الرعاية الصحية ويعبرون عن إعجابهم بالتقدم السريع الذي حققته مصر في هذا المجال

خبراء فرنسيون يشيدون بمستوى منشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أشاد عدد من الخبراء والأطباء الفرنسيين، بمستوى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، في محافظة الإسماعيلية.  

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اشادة بالبنية التحتية 

وعبر فريق الخبراء الفرنسيين عن إعجابهم بالبنية التحتية المتطورة والمعلوماتية في المنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية والفندقية العالية المستوى، وفرق العمل الطبية المتميزة. 

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

وأكدوا أن مصر شهدت طفرة نوعية في مجال الرعاية الصحية، معبرين عن إعجابهم بالتقدم السريع الذي حققته مصر في هذا المجال. 

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أعضاء الوفد الفرنسي 

وضم وفد الخبراء الطبيين الفرنسيين، كلًا من الدكتور رؤوف سالتي، أخصائي الجراحات العامة وجراحات المسالك، وإريك باسكال فافر، أخصائي جراحات العظام وعلاج الكسور، ودينيس جان ماري جارنييه، أخصائي جراحات الأوعية الدموية، وفانيسا ماري تيريز برناديت، أخصائي التمريض. 

 

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

 

رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل وفد من الخبراء 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، وفدًا من الخبراء الطبيين الفرنسيين، وذلك على هامش زيارته لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية. 

تفقد مستشفيات هيئة الرعاية بالإسماعيلية 

وخلال الزيارة، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية والوفد الفرنسي بجولة تفقدية شاملة لمختلف الأقسام في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة التابعين للهيئة في الإسماعيلية، حيث اطلعوا على التجهيزات الطبية ومنظومة الميكنة والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتبعة في المنشآت الصحية ومستوى الاعتمادات والجودة ومكافحة العدوى، وتمت زيارة أقسام الطوارئ والعمليات والجراحات والرعايات المركزة والقسطرة بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والغرف والأجنحة الفندقية والمعامل والأشعة والصيدليات أيضًا. 

جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 
جانب من الزيارة، فيتو 

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بزيارة الوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تشمل إجراء عمليات جراحية دقيقة ومتخصصة في مستشفيات الهيئة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية على رأس العمل على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، وأهمها في مجالات جراحات العظام والأوعية الدموية.  

 

استراتيجية العمل بمنشآت الرعاية الصحية 

وأشار السبكي، إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على محورين عمل للتدريب والتعليم الطبي المستمر لتعزيز مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الصحية وتوطين أفضل الخبرات الدولية، الأولى: استقدام الخبراء الأجانب، والثانية: إرسال البعثات للخارج، مؤكدًا أهمية توطين الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية. 

 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تعكس زيارة الوفد الفرنسي تعزيزًا للشراكة الطبية الدولية في مصر، وتعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية. 

 

وتابع السبكي: نتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الطبيين الفرنسيين في المستقبل، ونؤكد على استمرار جهودنا لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في مصر وضمان مستقبل مشرق وصحي للجميع. 

 

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة ومشرفي العموم، بالإضافة إلى قيادات الفرع ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.
 

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