الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

"تجارية الإسماعيلية" تستقبل مبادرة 100 يوم صحة للكشف على مرتادي الغرفة (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، فرق المبادرة الطبية 100 يوم صحة، لتوقيع الكشف الطبي على مرتادي الغرفة في حضور محمد السيد مدير الغرفة. 

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الحرص على سلامة المواطنين 

كما حرص رئيس الغرفة علي توقيع الكشف الطبي داخل المبادرة تأكيدا على أهمية الاستجابة للمبادرة التي تحرص على سلامة المواطنين. 

قرب المبادرة من المواطنين 

وقال الشافعي، إن المبادرة  قريبة من كل مواطن يحتاج رعاية صحية، موضحا أن الحملة تهتم بصحة المرأة والطفل. 

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جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وعلى صعيد آخر، كانت قد أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة اكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، آلية التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص. 

 

تاريخ التقدم بالطلبات 
 

يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

طلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة. 

وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقًا للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).
 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

يشار إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع.
 

الملفات المطلوبة 

وعلى المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:

1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.

2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.

3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.

4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.

5- استمارة 2 تأمينات.

6- السجل التجاري.

7- البطاقة الضريبية. 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو


 

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تجارية الاسماعيلية الغرفة التجارية بالاسماعيلية مبادرة 100 يوم صحة صحة الاسماعيلية مرتادي الغرفة التجارية

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