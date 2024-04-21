حرب غزة، سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان اليوم الأحد، عن استهداف معسكر سالم وحاجز دوتان العسكريين ومستوطنات ميراف ومافو دوتان وشاكيد.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي



وفي صباح اليوم الأحد، تعرضت قوات الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار عند دخولها إلى بيت عينون شمال شرق الخليل.

ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق النار بشكل واضح.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم تحييد المنفذين وهما فلسطينيان اثنان، مشيرا إلى عدم وجود إصابات في الجيش الإسرائيلي.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين صباح اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

يأتي ذلك، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار على حاجز سالم شمالي جنين، دون وقوع إصابات، كما تم إطلاق النار على مركبة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة بلدات عدة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية بصورة متكررة واعتقلت مئات الفلسطينيين.

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