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رياضة

محمد حليم: راية يلعب بشرف داخل وخارج ملعبه وهذه مشاعري تجاه باقي الأندية

غزل المحلة وراية،
غزل المحلة وراية، فيتو

أشاد محمد حليم المدير الفني لفريق راية بالمستوي الفني وأداء لاعبيه خلال مواجهة فربق غزل المحلة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد علي ملعب المحلة بدوري المحترفين وانتهي بالتعادل السلبي

حيث أكد المدير الفني أن فريق راية ومجلس إداراتة منظومة ولدت كبيرة وأن الفريق يلعب بشرف خارج وداخل ملعبة دون النظر لحسابات باقي الأندية

كما آشار أن المتابع لنتائج راية هذا الموسم سوف يري جدية النتائج في كل المباريات

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وأختتم المدير الفني تصريحاته أن فريق غزل المحلة يمتلك جهازا فنيا كبيرا وجمهورا كبيرا ولديه الحق في تمني العودة للممتاز، كما يتمني التوفيق لكل الفرق التي لديها فرصة الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم

ويحتل راية المركز الثامن برصيد ٣٦ نقطة ويواجة فريق  بروكسي في الجولة قبل الأخيرة الأثنين المقبل علي إستاد المكس

 


دوري المحترفين، دخل أحد مشجعي فريق غزل المحلة في نوبة بكاء بعد تعادل فريقه مع نظيره راية سلبيا في المباراة التي أقيمت علي ستاد غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

 

وسيطر الحزن علي جمهور غزل المحلة بعد تعادل الفريق لكن تحول الحزن لفرحة بعد علمهم بتعادل فريق وادي دجلة مع نادي القناة في الجولة ذاتها.

تشكيل المحلة

 جاء تشكيل المحلة كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار  ، محمود مسعد، بسام وليد، يحيى زكريا، زيزو، إسلام مجدي، ريفو، محمد جابر، عبده يحيى، رجب مارو.

 

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: 
عمرو شعبان، محمد حجازي، كريم أشرف، خالد الإخميمي، أسامة خليل، عموري، محارب، الكومي، نبيه.


ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٥ نقطة وينافسه كل من وادي دجلة ولافيينا وحرس الحدود على خطف بطاقتي الصعود المتبقيتين.


تشكيل راية لمواجهة غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي راية بقيادة محمد حليم عن تشكيل الفريق الذي سوف يواجه فريق غزل المحلة في إطار لقاءات الجولة السابعة لدوري المحترفين والتي سوف تقام علي ملعب المحلة في تمام الثالثة والنصف عصرًا  وجاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:

في مركز حراسة المرمي، حسام حسبو

خط الظهر: محمود علاء، أحمد عبد الرحمن، محمد الفقي  ، رامز زيدان

خط الوسط: أحمد عادل، غريب ياسر، ناصر الفار  ، حسام عبد الواحد، عمرو جمعة

في الهجوم: طه النادي.

ويجلس علي دكة البدلاء: إسلام طارق  ، عبد الرحمن زين، أسامه امبابي  ، عمرو مصطفي، أحمد سالم صافي، أحمد عبد العظيم، محمد خالد، أبو بكر سيلا، أحمد حسين ميسي.

دوري المحترفين، مشجع غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء بعد التعادل مع راية (فيديو)

دوري المحترفين، التشكيل الرسمي لمباراة غزل المحلة ضد راية

 

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غزل المحلة فريق راية دوري المحترفين

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دوري المحترفين، مشجع غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء بعد التعادل مع راية (فيديو)

دوري المحترفين، التشكيل الرسمي لمباراة غزل المحلة ضد راية

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