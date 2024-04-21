دوري المحترفين، التشكيل الرسمي لمباراة غزل المحلة ضد راية

دوري المحترفين، أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة راية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

تشكيل المحلة

جاء تشكيل المحلة كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار ، محمود مسعد، بسام وليد، يحيى زكريا، زيزو، إسلام مجدي، ريفو، محمد جابر، عبده يحيى، رجب مارو.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

عمرو شعبان، محمد حجازي، كريم أشرف، خالد الإخميمي، أسامة خليل، عموري، محارب، الكومي، نبيه.

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ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٥ نقطة وينافسه كل من وادي دجلة ولافيينا وحرس الحدود على خطف بطاقتي الصعود المتبقيتين.



تشكيل راية لمواجهة غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي راية بقيادة محمد حليم عن تشكيل الفريق الذي سوف يواجه فريق غزل المحلة في إطار لقاءات الجولة السابعة لدوري المحترفين والتي سوف تقام علي ملعب المحلة في تمام الثالثة والنصف عصرًا وجاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:

في مركز حراسة المرمي، حسام حسبو

خط الظهر: محمود علاء، أحمد عبد الرحمن، محمد الفقي ، رامز زيدان

خط الوسط: أحمد عادل، غريب ياسر، ناصر الفار ، حسام عبد الواحد، عمرو جمعة

في الهجوم: طه النادي.

ويجلس علي دكة البدلاء: إسلام طارق ، عبد الرحمن زين، أسامه امبابي ، عمرو مصطفي، أحمد سالم صافي، أحمد عبد العظيم، محمد خالد، أبو بكر سيلا، أحمد حسين ميسي.



ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٥ نقطة وينافسه كلا من لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود على حسم بطاقتي الصعود المتبقيتين بعد حسم بتروجيت لبطاقة الصعود الأولى،فيما يحتل راية المركز الثامن برصيد ٣٥ نقطة.