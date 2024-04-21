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رياضة

دوري المحترفين، مشجع غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء بعد التعادل مع راية (فيديو)

مشجع لغزل المحلة
مشجع لغزل المحلة يدخل في نوبه بكاء،فيتو

دوري المحترفين، دخل أحد مشجعي فريق غزل المحلة في نوبة بكاء بعد تعادل فريقه مع نظيره راية سلبيا في المباراة التي أقيمت علي ستاد غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وسيطر الحزن علي جمهور غزل المحلة بعد تعادل الفريق لكن تحول الحزن لفرحة بعد علمهم بتعادل فريق وادي دجلة مع نادي القناة في الجولة ذاتها.

تشكيل المحلة

 جاء تشكيل المحلة كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار  ، محمود مسعد، بسام وليد، يحيى زكريا، زيزو، إسلام مجدي، ريفو، محمد جابر، عبده يحيى، رجب مارو.

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وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: 
عمرو شعبان، محمد حجازي، كريم أشرف، خالد الإخميمي، أسامة خليل، عموري، محارب، الكومي، نبيه.

 

 


ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ٤٥ نقطة وينافسه كل من وادي دجلة ولافيينا وحرس الحدود على خطف بطاقتي الصعود المتبقيتين.


تشكيل راية لمواجهة غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي راية بقيادة محمد حليم عن تشكيل الفريق الذي سوف يواجه فريق غزل المحلة في إطار لقاءات الجولة السابعة لدوري المحترفين والتي سوف تقام علي ملعب المحلة في تمام الثالثة والنصف عصرًا  وجاء تشكيل الفريق علي النحو التالي:

في مركز حراسة المرمي، حسام حسبو

خط الظهر: محمود علاء، أحمد عبد الرحمن، محمد الفقي  ، رامز زيدان

خط الوسط: أحمد عادل، غريب ياسر، ناصر الفار  ، حسام عبد الواحد، عمرو جمعة

في الهجوم: طه النادي.

ويجلس علي دكة البدلاء: إسلام طارق  ، عبد الرحمن زين، أسامه امبابي  ، عمرو مصطفي، أحمد سالم صافي، أحمد عبد العظيم، محمد خالد، أبو بكر سيلا، أحمد حسين ميسي.

 

 

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