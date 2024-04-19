الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

كورال جامعة أسيوط يحيي حفل العيد القومي بالمحافظة

كورال جامعة أسيوط،
كورال جامعة أسيوط، فيتو

شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بفريق الكورال فى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، أمام ديوان عام المحافظة، برعاية وحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط.

 

العيد القومي لمحافظة أسيوط 

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط التهنئة لأهالي أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام؛ لإحياء ذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الوطن.

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احتفالية العيد القومي بأسيوط 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن مشاركة الجامعة في احتفالية العيد القومي للمحافظة، بهدف تعميق الانتماء والولاء للوطن لدى الشباب، وتعزيز الهوية الوطنية، وتذكير الأجيال اللاحقة بما قدمه أسلافهم من تضحيات في سبيل نصرة وطنهم، وأخذ العبرة والعظة، وبهدف رفع الوعى لدى أبنائها الطلاب بما تشهده محافظة أسيوط من تنمية وتطوير.

تحقيقا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشهد الاحتفالية، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قائلا: إن الاحتفالية تأتي لتقوية التلاحم المجتمعي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الجامعة والمحافظة، والتأكيد على دور الجامعة فى دعم المشروعات التنموية التى تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة على كافة المجالات؛ تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مثمنًا ما تشهده المحافظة من طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية التى تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة على كافة المجالات.

 

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 وتضمنت الاحتفالية؛ مشاركة كورال جامعة أسيوط بعدد من الفقرات الغنائية والفنية، لإحياء الحفل وعروضًا كرنفالية فنية، ومسيرة لحاملي الأعلام من الشباب، ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي، وطابور عرض، امتد لنحو كيلو متر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام، بمشاركة نحو 3000 من الشباب والرياضة، والطلاب وطالبات التربية والتعليم، وفرق مديرية الثقافة والتضامن الاجتماعى وطلاب جامعة أسيوط  ( أسرة طلاب من أجل مصر )، جامعة الأزهر وجامعة سفنكس وبدر والجامعة التكنولوجية وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الاقليمية للتنشط السياحي.

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