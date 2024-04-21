لحظة النطق بالحكم على مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني بالدقهلية (فيديو)

رصدت “فيتو” مقطع فيديو للحظة النطق بالحكم على مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب قرية شهاب الدين الستامومني بمركز بلقاس، وإحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية.

إسدال الستار على القضية

وأسدلت هيئة المحكمة الستار في القضية بإحالة اوراق المتهم لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم.

حيث أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب قرية شهاب الدين الستامومني بمركز بلقاس لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم.

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وأجرت فيتو بثا مباشرا بعنوان “شاهد لحظة النطق بالحكم على مدرس الفيزياء المتهم في قضية طالب الستاموني بالدقهلية”.

مرافعة النيابة

واستمعت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة لمرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف ابن قرية الستاموني بمحافظة الدقهلية.

وقالت النيابة في مرافعتها: المتهم عقد النية بعد خسارته في لعبة المراهنات لنتيجة المباراة وبعد خسائره الشديدة ورط نفسه في شيكات بلغت اكثر من 300 الف جنية ومع ضغط اصحاب الحقوق عليه عقد العزم علي خطف شخص وطلب فدية لسداد ديونه.

وأكدت النيابة ان المتهم اقدم علي شراء سلاح الجريمة من محل ادوات منزلية وحرص علي ان يكون سلاح حاد وصلب لتنفيذ جريمته واحضر جوالين بلاستيك وكارتونه وبعد انتهاء الدرس الذي كان يتلقاه الطالب أشرف طلب منه البقاء عقب الدرس لتسجيل مقطع فيديو، فيلم تمثيلي وقام بتكبيل اشرف من اليدين والقدمين وأحضر السكين علي رقبته عازما ان يجهز عليه وغرس السلاح السكين بعنف وعمق الي ان وصلت الي نصف السلاح داخل رقبته .

وتابعت النيابة: الماهم لم يكتفي بذلك بل أستل السكين وطعنه مرة أخرى بالبطن بكامل السلاح واخرجه وتابع طعناته في الركبة وبعدها واصل تقطيعه الي 3 أجزاء علي النحو المبين بالتحقيقات والصفة التشريحية

وطالبت النيابة العامة بالقصاص العاجل والعادل والا تأخذ هيئة المحكمة بالمتهم شفقة ولا رحمة.

وكانت هيئة محكمة جنايات المنصورة حرصت في الجلسة السابقة على إخراج مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني وتقطيع جسده من قفص الاتهام في أولى جلسات المحاكمة.

وأكد المتهم أنه هو من ارتكب الجريمة بنفسه دون أي شريك معه، ورفض انتداب محام له لكونه معترف تفصيليا بالجريمة وفي انتظار الجزاء، من أجل مساومة أسرة المجني عليه لسداد ديونه نتيجة قيامه بممارسة القمار الإلكتروني.

وبسؤاله عن توكيله لمحامي للدفاع عنه، أجاب المتهم بأنه لا داع لوجوده وهو يعلم ما ارتكبه من إثم، مطالبًا بالنظر إلى أسرته نظرة مختلفة بعيدًا عما ارتكبه كونه هو الوحيد المسئول عن فعلته.

وعن ندمه لارتكاب الجريمة قال: "شعرت بالندم بعد ارتكاب الجريمة.. وعاوز آخد جزائي.. وهذا عدل ربنا".

وكانت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة أجلت محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية لجلسة اليوم 21 أبريل لانتداب محام للمتهم.

تأجيل قضية مدرس الفيزياء

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية نظرت أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية.

جنايات المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل طالب الستاموني

وكان النائب العام أمر بإحالة “ م.ع” 27 عامًا مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية للمحاكمة أمام الدائرة السابعة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى على قاسم رئيس الدائرة إلى جلسة 20 مارس.

وطالب والد الطالب إيهاب عبد العزيز ضحية القتل غدرًا على يد مدرس الفيزياء بالدقهلية وتقطيع جسده إلى ٣ أجزاء بالقصاص العاجل والعادل، قائلًا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

ووصف والد إيهاب الواقعة بالجريمة البشعة التي تجرد فيها المتهم من كل المشاعر وخان الأمانة.

وكانت قرية ثابت بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية اتشحت بالسواد حزنًا على فقدان الطالب إيهاب عبد العزيز تزامنا مع تشييع الجزء الثاني من الجثمان.

جنازة طالب بلقاس

وكانت التحقيقات في واقعة مقتل طالب بلقاس على يد مدرس الفيزياء، وتقطيع جسده كشفت عن توجيه الاتهام لزوجة المتهم بالتستر على مجرم ارتكب جريمة قتل.

وقال والد الطالب إيهاب عبد العزيز، ضحية القتل على يد مدرس الفيزياء، وتقطيع جسده في بلقاس بمحافظة الدقهلية: “اتصدمت من خبر موت ابني، ما كنتش متخيل أبدًا إن أستاذه اللي بأتمنه عليه ينفذ الجريمة البشعة”.