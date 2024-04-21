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أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات

امتحانات صفوف النقل،فيتو
امتحانات صفوف النقل،فيتو

 كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة خلال فترة تخفيف الأحمال.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  لعدم قطع الكهرباء خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 /2024، مؤكدة أنه تم التنسيق مع وزير الكهرباء قبل وأثناء فترة امتحانات نصف العام الدراسي الجاري 2024.

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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات نهاية العام 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

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كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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امتحانات الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم تخفيف الأحمال الشهادة الاعدادية قطع الكهرباء

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