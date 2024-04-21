الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

امتحانات الترم الثاني، التعليم تكشف موقف طلاب أولى ثانوي غير المستلمين للتابلت

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصف الأول الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

الصف الأول الثانوي 2024

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ورقية في حال حدوث أي مشكلة فنية في التابلت أثناء عقد الامتحانات.

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جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأشار إلى أنه أيضا يتم عقد امتحانات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يستلموا أجهزة التابلت حتى وقت الامتحان، على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

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وجهت مدارس الثانوي العام تنبيها مهما وعاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وطالبت مدارس الثانوي العام من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من وجود نسخة سويفت اسيس 1.9.3 على التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام 2024.

تحديث أجهزة التابلت 

وأكدت مدارس الثانوي العام على جميع طلاب المرحلة الثانوية بأنه استعدادا لامتحانات آخر العام، فإنه هناك إصدار جديد لمنصة الامتحان الخاصة بالتابلت، ولابد من توصل التابلت بشبكة واى فاى أو شبكة نت قوية للتحديث الأخير لمنصة سويفت اسيس.

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ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات نهاية العام

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

 

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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