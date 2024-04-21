الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.

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جمعية المحاربين القدامى فى ضيافة محافظ الشرقية 

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، أن ذلك جاء  خلال استقباله اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمكتبه بالديوان العام وذلك لتدشين احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء ضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء  بالمحافظة والتي من المقرر اقامتها بقصر ثقافة الزقازيق في حضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية وأسر الشهداء والمصابين.

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البطولات التى قدمها ابناء القوات المسلحة 

أشاد محافظ الشرقية بالتضحيات والبطولات الغالية لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد لتظل راية الوطن خفاقة في عنان السماء قائلًا ستبقى تضحيات شهداء مصر خالدة في سجل البطولات والشرف ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.

ومن جانبه أوضح اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم وترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.

كما حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ.

المحافظ يشتقبل راعى الكنيسة الكاثوليكية 

ومؤخرا استقبل محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية والوفد الكنسي المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. محافظ الشرقية أعرب عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعا 

وقال المحافظ إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام ومن جانبه أكد الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.

 

 

 

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