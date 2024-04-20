محافظ الشرقية: تفتيش 1140 منشأة وتحرير 5893 محضر حرق مخلفات زراعية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 1140 منشأة صناعية، وتحرير 5893 محضر حرق مخلفات زراعية وتنفيذ 3850 نشاطا توعويا وتقييم 7250 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وفحص 1220 شكوى بيئية.

التفتيش على 1140 منشأة صناعية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أوضح أن جهود جهاز شؤون البيئة عديدة ومنها التفتيش على (1140) منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وقال الحصري إنه تحقيقا للتنمية المستدامة، في مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لـ (7250) نشاطا، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

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تنفيذ 3850 نشاطا توعويا

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة ) نفذتت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 3850 نشاط توعوي ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل -حملات توعية ).

التغيرات المناخية وتلوث الهواء

كان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك) وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، قام جهاز شؤون البيئة بتوفير المعدات الزراعية (مكابس - جرارات زراعية - فرامات) والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي بسيط للمزارعين كما تم إيجار عدد 498 معدة، بالإضافة لتوفير 1500 موقع تجميع قش أرز يقومون بجمع وتدوير قش الأرز حيث بلغت الكميات المجمعة حوالي 730 ألف طن قش أرز.

محاضر مخلفات زراعية

كما تم تحرير (5893) محضر مخلفات زراعية بمراكز (الزقازيق وأبو حماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، فحصت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة 1220 شكوى بيئية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.