الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

الخارجية الروسية: أمريكا تخوض حربا ضدنا نهايتها مهينة مثلما حدث بفيتنام وأفغانستان

وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، فيتو

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، إن موافقة المشرعين الأمريكيين على تخصيص 61 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا تظهر أن واشنطن تخوض حربًا هجينة مع موسكو ستنتهي بإهانة تشبه حرب فيتنام وأفغانستان.

 حرب أمريكا في فيتنام

 وأوضحت الخارجية الروسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن الولايات المتحدة تستخدم الأوكرانيين وقودا للحرب، مضيفة أن الحرب الهجينة من شأنها أن تنتهي بإهانة تشبه حرب أمريكا في فيتنام وأفغانستان.

 

الكرملين: المساعدات الأمريكية ستقتل المزيد من الأوكرانيين

وفي نفس السياق، علق الكرملين الروسي، أمس السبت، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على إرسال حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، قائلا: "ستقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام زيلينسكي".

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مجلس النواب الأمريكي يوافق علي حزمة مساعدات إلي أوكرانيا

ووافق مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، على أول  شريحة من حزمة مساعدات  بقيمة 95 مليار دولار تشمل مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ورحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي  بموافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار أمريكي.

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الخارجية الروسية واشنطن أوكرانيا فيتنام حرب فيتنام

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