الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

جولة تفقدية لرئيس حي الجمرك لرفع كفاءة ميدان سينما ريكس

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس حي الجمرك،فيتو

تفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية  ميدان سينما ريكس ومتابعة أعمال التطوير القائمة بوجود الإدارات المعنية بالحي وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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كما شددت رئيس الحى على سرعة رفع كافة المخلفات الموجودة داخل الميدان أول بأول، والذي تم في الحال بالتعاون مع شركة نهضة مصر  .

حى الجمرك وسط الإسكندرية 

ويأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط.

على الجانب الآخر، شن حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حملة على مراكز تعليمية بنطاق الحي بدون ترخيص، وذلك فى إطار تكثيف الحملات لضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حسم لكافة المخالفات الكيانات الوهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

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وفي هذا الصدد بناء على تعليمات اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، بورود عدد من الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية بشأن التضرر من تشغيل المولدات بالمراكز التعليمية، وتم التنسيق مع الاداره التعليميه بالمنتزه،وتوجهت حملة غلق المراكز التعليمية  بتواجد كلا من مدير إدارة الأزمات،والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية  ومندوب من اداره اشغال الطريق ومندوب من إدارة الرخص  ووحدة الإزالة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 مركز  تعليمي  وبيانهم كالتالي، مركزا بشارع 17 من شارع جمال عبدالناصر، ومركزا بشارع احمد بن حنبل إمام مسجد عصفور،وتم التحفظ على المولدات الكهربائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حى الجمرك بالاسكندرية

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