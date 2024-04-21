الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الجيش وقادته أول المتضررين من فشل الحكومة

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد،   إن الجيش وقادته أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم الحكومة 

زعم يائير لابيد خلال حديثه اليوم الأحد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كتيبة "نيتسح يهودا" خطأ، مطالبا إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل على إلغائها.

وفي هذا السياق وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  العقوبات المحتملة من واشنطن ضد وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.

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فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يحذر أمريكا من فرض عقوبات على كتيبة تابعة للجيش

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انحطاط وسخافة، نتنياهو يهاجم واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

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