إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة أكسجين في المنيا

مصابين بإصابات بالغة

حوادث محافظة المنيا اليوم، أصيب 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة أكسجين بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انفجار أسطوانة أكسجين، أثناء قيام بعض العمال بأعمال اللحام داخل منطقة دماريس في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "خالد.ع" 45 عاما، "ياسر.ف" 51 عاما، "مصطفى.ع" 32 عاما، تنوعت إصابتهم مابين حروق في الوجه والصدر والذراعين من الدرجة الأولى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعرف على أسباب حريق حضانة أطفال حديثي الولادة في المنيا

حريق حضانة أطفال في المنيا، وجدير بالذكر، أنه كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قبل ساعات من فجر اليوم الجمعة اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بتفقد حضانة أطفال خاصة كائنة في شارع بن الخصيب بمدينة المنيا.

تسريب غاز، المعاينة الأولية لحريق حضانة أطفال في المنيا

وأثبتت المعاينة الأولية للحادث تعرض الحضانة لتسريب غاز نتج عنه إصابات للأطفال المبتسرين وحالة وفاة.

مستشفى مصر الحرة في محافظة المنيا

مستشفى مصر الحرة في محافظة المنيا، فيتو

الصورة الأولى من موقع حريق حضانة الأطفال في المنيا

وحصلت فيتو على الصورة الأولى لـ موقع حريق حضانة أطفال المنيا، حيث لقيت رضيعة مصرعها متأثرة بإصابتها بـ "نقص أكسجين"، إثر الحريق وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

الصورة الأولى الحريق حضانة أطفال في المنيا، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل "حضانة المستقبل لأطفال حديثي الولادة"، الكائنة بشارع ابن خصيب المنيا بجوار ميدان بالاس.

وفاة رضيعة في حريق حضانة المستقبل بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا وعدد من الأجهزة التنفيذية الي موقع البلاغ، وتبين وفاة طفلة "ح. م"، متأثرة بإصابتها نقص أكسجين، وتم نقل 4 أطفال إلى مستشفى مصر الحرة الكائنة بكفر المنصورة المنيا، لتأمين سلامتهم.

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تفاصيل حريق حضانة أطفال في المنيا

تمت السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.