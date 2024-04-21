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رياضة

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول اليوم الأحد، نظيره فولهام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "كرافين كوتاج".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.


خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي


تذاع  مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN Sports HD 1.

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ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وخسر ليفربول في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب "الأنفيلد" قبل توديعه منافسات الدوري الأوروبي بأيام على يد أتالانتا من ربع النهائي.

 

وفشل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في محاكاة سيناريو ريمونتادا دوري أبطال أوروبا 2019، أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.

 

وعجز الريدز عن تعويض الخسارة على يد أتالانتا (0-3) في ذهاب ربع النهائي، ليكتفي الليفر بالانتصار بهدف وحيد في الإياب.

وودع ليفربول البطولة لصالح الفريق الإيطالي، لتتواصل عقدة كلوب في البطولة الأوروبية.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الدوري الأوروبي هو اللقب الوحيد الذي فشل كلوب في الفوز به منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد.

 

 

وسيرحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم، ليترك خلفه لقب اليوروبا ليج الذي استعصى عليه مع الريدز.

وبعيدًا عن الدوري الأوروبي، حصد كلوب كافة الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي بلغت 8 ألقاب.

وحاز ليفربول في عهد كلوب على ألقاب كأس الرابطة (2)، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

 

وتمكن فريق أتالانتا من الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بالرغم من الخسارة بنتيجة أمام ليفربول 1-0 في الإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

 

ودخل فريق أتالانتا الإيطالي تاريخ الدوري الأوروبي بتأهله للمرة الأولى للدور نصف النهائي بعد أن أقصى ليفربول الإنجليزي.

 

وتعرض أتالانتا للخسارة بهدف دون مقابل، لكن تأهل بفضل فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد في ملعب أنفيلد أمام ليفربول.

 

وكان ليفربول قد حصل على ركلة جزاء في بداية لقاء العودة أمام أتالانتا لوجود لمسة يد على ماتيو روجيري، وأكد الحكم قراره بعد العودة للفار.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من المباراة.

 

تشكيل أتالانتا ضد ليفربول

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: كولاسيناك - هاي - دجيمسيتي.

خط الوسط: روجيري - دي رون - إيدرسون - زاباكوستا.

خط الهجوم: كوبمينرز - ميرانتشوك - سكاماكا.


تشكيل ليفربول أمام أتالانتا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

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عقدة كلوب، بطولة واحدة فشل مدرب ليفربول في الفوز بها

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