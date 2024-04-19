محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لـ موقع إرم نيوز، أن النجم المصري لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي.

محمد صلاح كان شاهدًا على خروج فريقه من دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

وفي ملعبه خسر ليفربول 3-صفر أمام أتالانتا ذهابا، لكنه فاز 1-صفر بفضل هدف من ركلة جزاء حمل توقيع محمد صلاح في إيطاليا الليلة الماضية، لكن فريق كلوب ودع البطولة خاسرا 3-1 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب.

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محمد صلاح يستقر على الرحيل

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمد صلاح يمتلك عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي مقابل 200 مليون يورو، والعرض قابل للزيادة.

وتابع أن صلاح استقر على الرحيل من ليفربول في نهاية الموسم الحالي وسيكون الموسم الأخير له مع الفريق.

وأضاف أن نادي ليفربول ليس لديه مانع من بيع محمد صلاح والاستفادة من بيعه ماديا لتدعيم الفريق.

وأردف أن صلاح يمتلك عروضا من إسبانيا، وإيطاليا، وإنجلترا وبالتحديد من تشيلسي.

وأضاف أن محمد صلاح سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مستقبله.

كلوب يعلق على أداء محمد صلاح أمام أتالانتا

وعلق يورجن كلوب مدرب ليفربول على أداء محمد صلاح نجم الريدز بعد وداع الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات عقب مباراة أتالانتا: "محمد صلاح أحرز ركلة الجزاء بشكل رائع، أما فرصته الثانية؟ لم يكن محظوظًا، ليست المرة الأولى يهدر فرصة كهذه، لن أصنع قصة كبيرة منها مثلكم".

وتابع كلوب: "لست قلقًا من فورمة صلاح، هذا ما يفعله المهاجمون، هذا ما يحدث للمهاجمين، علينا تخطي ذلك".

وتحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب إلى شبكة "TNT Sports" قائلًا: "هذه القرعة خسرناها على أرضنا، أعطينا نفسنا عقبة ضخمة، أعجبتني المباراة لفترة طويلة، الالتزام والرغبة والقوة".

وأردف كلوب: "لقد فزنا في المباراة، هذه ردة الفعل التي نريد أن نظهرها، كان هذا هو رد الفعل الذي كنا بحاجة إليه الليلة، أنا سعيد بأجزاء كبيرة من المباراة، لنضع خطًّا تحت هذه المنافسة، كنا نتمنى لجماهيرنا أن نذهب إلى دبلن لخوض النهائي".

وأضاف كلوب: "كنا غير محظوظين قليلًا، أرنولد لم يكن لائقًا للمشاركة لمباراة كاملة، لكنه كان رائعًا، رأيت ردة فعل جيدة من فريقي، المشكلة الأكبر لدينا هي أننا لم نحافظ على رتمنا في الشوط الثاني".

وواصل المدرب الألماني: "أتالانتا يستحق التأهل، ويمكننا التركيز على الدوري من الآن، وسنعود إلى طريق الانتصارات مجددًا".

وأوضح: "سددنا 67 تسديدة في الثلاث مباريات الأخيرة ولم نفز، هذا غريب حقًا، لم نلعب بشكل سيئ في هذه المباريات".

وقال: "هذه المباراة هي بداية نهاية الموسم، نتيجة جيدة وأداء جيد".

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