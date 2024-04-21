كلاسيكو الأرض، تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

الكلاسيكو، يحل فريق برشلونة ضيفا أمام غريمه ريال مدريد، مساء اليوم الأحد في مباراة كلاسيكو الأرض على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة بعد توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الاياب ببرشلونة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو



حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

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خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

وشدَّد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على رغبة فريقه في الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشافي

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي: " لدينا فرصة للمنافسة على الليجا، وهذا اللقاء الأهم في الموسم. سنواجه فريقًا قويًا خصوصًا بعد الفوز على أفضل فريق في العالم، مانشستر سيتي".



وأضاف: "حماسنا كبير والمنافس قوي. تدربنا جيدًا، وكنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري".



وتابع مدرب برشلونة: "اضطر ريال مدريد للدفاع أمام مانشستر سيتي، الذي يُعتبر اليوم أفضل فريق في العالم. كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية. هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو يعرف كيف يفعل ذلك".

وأوضح: "ريال مدريد سيضغط. إنه في ملعبه ويجب أن نكون جريئين للغاية، وهذا هو السيناريو المثالي لإظهار الشخصية. لقد أعددنا للمباراة جيدًا. أعتقد أننا يمكن أن نلعب مباراة جيدة ونفوز. ستكون الدقائق الأولى حاسمة. علينا تهدئة اللعب والضغط العالي".

وكشف: "لقد فازوا كثيرًا لأنهم ممتازون. لا أؤمن كثيرًا بالحظ. أؤمن بالعمل، بالفريق، ليس بالصدفة. ففي السنوات الثلاث الماضية، قام ريال مدريد بإقصاء أفضل فريق في العالم مرتين".

وحول إرهاق لاعبي الريال، أوضح: "هذا أمر أكثر أهمية لهم. نحن في حالة جيدة وأعتقد أننا مستعدون. لا أعتقد أن التعب سيؤثر كثيرًا".

ونوه: "الحديث عن الحكام لا يساعدني. أتمنى أن يمر بلا ملاحظة، وأن يتخذ كل القرارات بشكل صحيح".

وأردف: "يجب علينا أن نحقق تغييرًا في العقلية. أن يتحول هذا الغضب والإحباط والعجز الذي شعرنا به أمام باريس إلى صالحنا. نحن أمام ريال مدريد قوي ومعزز معنويًا بعد هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا".

وكانت مباراة الذهاب حسمت بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة



تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN sports HD1.

وتعد المواجهة حاسمة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة.

وحال فوز ريال مدريد سيرتفع الفارق إلى 11 نقطة، أما إذا فاز برشلونة سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط وينعش آماله في المنافسة.

موقعة الكلاسيكو

سيكون عشاق المستديرة كرة القدم مع 90 دقيقة من التشويق والإثارة بين متصدر "الليجا" ريال مدريد برصيد 78 نقطة، والوصيف برشلونة برصيد 70 نقطة.

وتكون هذه المواجهة بمثابة مباراة الستة نقاط، حيث يسعى الريال إلى توسيع الفارق إلى 11 نقطة، بينما يطمح البرسا إلى تقليصه إلى 5 نقاط فقط.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

وسيكون برشلونة على موعد مع الهدف 300 في حال هز لاعبوه شباك لونين اليوم الأحد، وكان "البلوجرانا" قد بلغ الهدف 100 في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في كامب نو، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب الهدف 200 في مايو 1997 في فوز البارسا على أرضه هذه المرة 1-0.