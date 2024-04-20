مدرب برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو: ريال مدريد لا يفوز بالحظ

شدَّد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على رغبة فريقه في الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشافي

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي: "غدًا لدينا فرصة للمنافسة على الليجا، وهذا اللقاء الأهم في الموسم. سنواجه فريقًا قويًا خصوصًا بعد الفوز على أفضل فريق في العالم، مانشستر سيتي".



وأضاف: "حماسنا كبير والمنافس قوي. اليوم تدربنا جيدًا. أمس كنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري".

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وتابع مدرب برشلونة: "اضطر ريال مدريد للدفاع أمام مانشستر سيتي، الذي يُعتبر اليوم أفضل فريق في العالم. كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية. هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو يعرف كيف يفعل ذلك".

وأوضح: "ريال مدريد سيضغط. إنه في ملعبه ويجب أن نكون جريئين للغاية، وهذا هو السيناريو المثالي لإظهار الشخصية. لقد أعددنا للمباراة جيدًا. أعتقد أننا يمكن أن نلعب مباراة جيدة ونفوز. ستكون الدقائق الأولى حاسمة. علينا تهدئة اللعب والضغط العالي".

وكشف: "لقد فازوا كثيرًا لأنهم ممتازون. لا أؤمن كثيرًا بالحظ. أؤمن بالعمل، بالفريق، ليس بالصدفة. ففي السنوات الثلاث الماضية، قام ريال مدريد بإقصاء أفضل فريق في العالم مرتين".

وحول إرهاق لاعبي الريال، أوضح: "هذا أمر أكثر أهمية لهم. نحن في حالة جيدة وأعتقد أننا مستعدون. لا أعتقد أن التعب سيؤثر كثيرًا".

ونوه: "الحديث عن الحكام لا يساعدني. أتمنى أن يمر بلا ملاحظة، وأن يتخذ كل القرارات بشكل صحيح".

وأردف: "يجب علينا أن نحقق تغييرًا في العقلية. أن يتحول هذا الغضب والإحباط والعجز الذي شعرنا به أمام باريس إلى صالحنا. نحن أمام ريال مدريد قوي ومعزز معنويًا بعد هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا".

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