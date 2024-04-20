السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

إصابة قوية تضرب صفوف ريال مدريد قبل لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

إصابة نجم ريال مدريد 

وبحسب التقارير الصحفية تغيب فيرلاند ميندي عن المشاركة في المران الأخير لريال مدريد بسبب معاناته من حمل بدني زائد".


وأوضحت أن  "مسؤولي ريال مدريد يقولون إن ميندي غير مستبعد حتى الآن من مباراة الغد".


وكان فيرلاند ميندي قد شارك في مباراتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل.

Advertisements

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة خلفه في الوصافة بـ70 نقطة.

وسيجعل الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، لقب الدوري الإسباني، على أعتاب العودة إلى دولاب بطولات الميرنجي هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن المستوى الذي ظهر به الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد خلال الموسم الحالي سيجعله المرشح الأول لحصد الكرة الذهبية.

وأوضحت أن "تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سيدعم بيلينجهام بشكل كبير من أجل حصد الجائزة التي يتنافس عليها مجموعة من النجوم يأتي على رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وميسي ورونالدو".

 

 

وترى الصحيفة البريطانية أن "مبابي سيكون منافسًا شرسًا على الجائزة، ولكن بيلينجهام يظل المرشح الأول لحصدها".

وكان بيلينجهام انضم إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

وشارك "بيلي" هذا الموسم في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ريال مدريد كلاسيكو لدوري الإسباني لقب الدوري لقب الدوري الاسباني لقاء الكلاسيكو

مواد متعلقة

بعد توديع الدوري الأوروبي، مدرب ميلان يقترب من الرحيل

موسم استثنائي، أرقام مميزة لعمر مرموش مع آنتراخت فرانكفورت

دوري أبطال أفريقيا، التشكيل المتوقع للترجي التونسي أمام صن داونز

أول تعليق من ألونسو عن مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية