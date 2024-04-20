طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

دوري أبطال أفريقيا، قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.‏

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏

قال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن فريقه قدم عرضا قويا أمام مازيمبي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف: ربنا كرمنا قدام مازيمبي بنتيجة إيجابية.

وأوضح: خلصنا الشوط الأول في الكونغو وإن شاء الله نصعد من القاهرة.

وقال: بإذن الله الأهلي في النهائي السنة دي.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي رقما تاريخيا في مباراته اليوم أمام مازيمبي الكونغولي، فلأول مرة في التاريخ منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1997 يتخطى الأهلي ذهاب قبل نهائي البطولة، وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط على مدار 11 مباراة متتالية بالبطولة.

ولعب الأهلي 1100 دقيقة في دوري أبطال أفريقيا (باحتساب الوقت بدل الضائع)، وهو أفضل رقم لحراسة المرمى وخط دفاع الأهلي منذ انطلاق البطولة بمسماها الجديد في عام 1997.

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وبدأت بعثة الأهلي في التحرك إلى مطار لوبومباشي بالكونغو استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

الأهلي يخطف تعادلا ثمينا أمام مازيمبي

وخطف النادي الأهلي تعادلا ثمينا من أنياب مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في الدقائق الأولى من المباراة، أضاع وسام أبوعلي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي بعد عرضية من علي معلول، لتصل للاعب الفلسطيني ولكن يضعها قوية بقرب المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول أضاع وسام أبو علي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ولكن وصلت في يد حارس مازيمبي.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 6 أنقذ علي معلول فرصة هدف لفريق مازيمبي بعد تشتيت الكرة من أمام مرمى مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وفي الدقيقة 8 أضاع مازيمبي هدف من تسديدة قوية تخرج بجانب قائم مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وشهدت الدقيقة 11 أخطر كرة لمازيمبي بعد انفراد اللاعب بمرمى مصطفى شوبير ليسددها خارج الملعب.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وكاد أن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة طويلة من أحمد عبد القادر ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

وأضاع مازيمبي فرصة هدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد تسديد الكرة من أمام قائم الأهلي وسط غيبة دفاعية من دفاع الأهلي.

اختراق دفاع الأحمر

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط اعتماد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة من جانب الفريقين.

واستطاع كايتا الهروب من رقابة علي معلول ليسدد كرة ولكن ينقذها مصطفى شوبير في الدقيقة 36، ليسدد بعدها وسام أبوعلي كرة ضعيفة من ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء مازيمبي في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

وكاد أن يحرز مازيمبي الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول بعد اختراق دفاع الأحمر ليسددها لاعب مازيمبي ولكن يتصدى لها مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مازيمبي الضغط بكل صفوفه أملا في إحراز هدف التقدم، فيما لجأ الأهلي إلى الدفاع لامتصاص حماس لاعبي الفريق الكونغولي، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

وبعد الدقيقة 60، سيطر مازيمبي على مجريات الأمور بشكل كامل وواصل الأهلي اعتماده على الدفاع المنظم، حتى الدقيقة 74 التي شهدت فرصة خطيرة للاعبي مازيمبي بعد كرة عرضية وجدت لاعب مازيمبي الذي أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم لمرمى مصطفى شوبير، ليستمر التعادل السلبي.

وفي الوقت بدل الضائع كاد الأهلي خطف هدف التقدم، بعد كرة من محمود كهربا البديل استلمها لتصل إلى طاهر محمد طاهر المنفرد بالمرمى، إلا أنه تباطأ في تسديدها ليخرجها المدافع إلى ركلة ركنية.

تشكيل مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

جاء تشكيل مازيمبي الكونغولي ضد الأهلي كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تتحرك بعثة الأحمر مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة.