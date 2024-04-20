الأهلي ضد مازيمبي، استمرار التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، استمر التعادل السلبي بين النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وكاد أـن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة طويلة من أحمد عبدالقادر، ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي، ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

وأعلن لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى مازيمبى على موقع "إكس" التشكيل الرسمي للفريق وجاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN