الأهلي ومازيمبي، تعادل سلبي في الشوط الأول بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة في المباراة التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في الدقائق الأولى أضاع وسام أبوعلي هدفا مؤكدا بعد عرضية من علي معلول، لتصل للاعب الفلسطيني ولكن يضعها قوية بقرب المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول أضاع وسام أبو علي الهدف الثاني بعد تسديدة قوية ولكن وصلت في يد حارس مازيمبي.

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وفي الدقيقة 6 أنقذ علي معلول فرصة هدف لفريق مازيمبي بعد تشتيت الكرة من أمام مرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 8 أضاع مازيمبي هدف من تسديدة قوية تخرج بجانب قائم مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 11 أخطر كرة لمازيمبي بعد انفراد اللاعب بمرمى مصطفى شوبير ليسددها خارج الملعب.

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا مؤكدا لفريق مازيمبي من انفراد تام من أمام مرماه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وكاد أن يسجل رضا سليم الهدف الأول للأهلي بعد تمريره طويلة من أحمد عبد القادر ولكن يسددها سليم خارج الملعب بالدقيقة 20.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف للأهلي بعد استلام الكرة في منطقة جزاء مازيمبي ولكن تأخر في التحرك، ليتم تشتيتها من مدافع الفريق الكونغولي في الدقيقة 21.

وأضاع مازيمبي فرصة هدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد تسديد الكرة من أمام قائم الأهلي وسط غيبة دفاعية من دفاع الأهلي.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وسط اعتماد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة من جانب الفريقين.

واستطاع كايتا الهروب من رقابة علي معلول ليسدد كرة ولكن ينقذها مصطفى شوبير في الدقيقة 36.

وشكل فريق مازيمبي خط دفاع قوي أمام هجمات الأهلي حيث يضغطون على لاعبي الأحمر فور تواجدهم بمنطقة جزاء الفريق الكونغولي.

وسدد وسام أبوعلي كرة ضعيفة من ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء منزيمبي في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

وخرج أحمد كوكا مصابًا في الدقيقة 44 من عمر الشوط لتلقي الإسعافات.

وكاد أن يحرز مازيمبي الهدف الأول مع نهاية الشوط الأول بعد اختراق دفاع الأحمر ليسددها لاعب مازيمبي ولكن يتصدى لها مصطفى شوبير.

وأعلن لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى مازيمبى على موقع "إكس" التشكيل الرسمي للفريق وجاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN