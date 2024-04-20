السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

ضبط عاطل أصاب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان بطلق خرطرش في شربين بالدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط عاطل أطلق النار على 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان بعزبة الوقف التابعة لقرية محلة أنجاق مركز شربين، مما أدى إلى إصابتهم برش خرطوش، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلافات على الجيرة.

وكان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، من مأمور مركز شرطة شربين، بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول كل من “سعد.ا.م.م ” 22 عاما لا يعمل، مصابا برش خرطوش والفخذين والصدر والذراع الأيمن، و"سعاد.م.إ.ا"،7 أعوام، طالبة بالصف الأول الإبتدائي مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس والساق اليمنى، ووالدة الأول والثانية "أنتصار.م.م"،42 عاما، ربة منزل مصابة برش خرطوش، و"مالك.وه.ع"،3 سنوات، مصابا برش خرطوش بالرأس والرقبة والذراع الأيمن والساق اليسري، وجميعهم يقيمون عزبة الوقف التابعة محلة انجاق دائرة مركز شربين "إدعاء تعدي".

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على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال المصاب الأول والثالثة اتهما المدعو "عبدالرحمن.ع.ع"،25 عاما، عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدي عليهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما والمتهم لوجود خلافات بسبب الجيرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وارشد عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش ماركة شوت جن، وطلقة من ذات العيار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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