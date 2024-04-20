صوامع الدقهلية تستقبل 15 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد (فيديو وصور)

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية استقبال 15 ألف طن حتى الآن بصوامع محافظة الدقهلية.

وكانت قد أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “استقبلت 15 ألف طن.. توريد القمح لصوامع الغلال في الدقهلية”.

استقبلت شون وصوامع محافظة الدقهلية 15 ألف طن من محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م تحت إشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل تحقيق اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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واستمرت المتابعة لأعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، بالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

الكميات الموردة من القمح

بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 13 ألفا و836 طنا استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

كان محافظ الدقهلية أصدرعدة توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.

المساحة المنزرعة

وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن.

وقال"مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن، مضيفا أن أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23 ونصف، و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، ويتم السداد خلال 48 ساعة.

تضمنت توجيهات "مختار" التشديد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج.

تأمين الصوامع

وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وإجراء دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون ووجه بضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة بشكل كامل عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال "مختار" إنه في حال خروج أي كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط، كما وجه بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية.

وشدد المحافظ على عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي.

كما شدد علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أي شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه.

كان "محافظ الدقهلية" قد كلف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتى نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من أجل موسم توريد ناجح.