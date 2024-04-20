غدا محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني في الدقهلية وتقطيع جسده

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة غدا محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني وتقطيع جسده الي 3 أجزاء.

تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس الدائرة السابعة، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال

وكانت قد حرصت هيئة محكمة جنايات المنصورة في الجلسة السابقة على اخراج مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني وتقطيع جسده من قفص الاتهام في أولى جلسات المحاكمة.

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وأكد المتهم أنه هو من ارتكب الجريمة بنفسه دون أي شريك معه، ورفض انتداب محام له لكونه معترف تفصيليا بالجريمة وفي انتظار الجزاء، من أجل مساومة أسرة المجني عليه لسداد ديونه نتيجة قيامه بممارسة القمار الإلكتروني.

وبسؤاله عن توكيله لمحامي للدفاع عنه، أجاب المتهم بأنه لاداع لوجوده وهو يعلم ما ارتكبه من إثم، مطالبًا بالنظر إلى أسرته نظرة مختلفة بعيدًا عما ارتكبه كونه هو الوحيد المسئول عن فعلته.

وعن ندمه لارتكاب الجريمة قال: "شعرت بالندم بعد ارتكاب الجريمة.. وعاوز آخد جزائي.. وده عدل ربنا".

حيث أجلت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية لجلسة غدا 21 ابريل لانتداب محام للمتهم.

تأجيل قضية مدرس الفيزياء

وكانت نظرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية.

جنايات المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل طالب الستاموني

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وكان النائب العام أمر بإحالة “ م.ع” 27 عامًا مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عامًا الطالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية للمحاكمة أمام الدائرة السابعة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى على قاسم رئيس الدائرة إلى جلسة 20 مارس.



وطالب والد الطالب إيهاب عبد العزيز ضحية القتل غدرًا على يد مدرس الفيزياء بالدقهلية وتقطيع جسده إلى ٣ أجزاء بالقصاص العاجل والعادل، قائلًا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.



ووصف والد إيهاب الواقعة بالجريمة البشعة التي تجرد فيها المتهم من كل المشاعر وخان الأمانة.

وكانت قرية ثابت بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية اتشحت بالسواد حزنًا على فقدان الطالب إيهاب عبد العزيز تزامنا مع تشييع الجزء الثاني من الجثمان.

جنازة طالب بلقاس

وكانت التحقيقات في واقعة مقتل طالب بلقاس على يد مدرس الفيزياء، وتقطيع جسده كشفت عن توجيه الاتهام لزوجة المتهم بالتستر على مجرم ارتكب جريمة قتل.

قال والد الطالب إيهاب عبد العزيز، ضحية القتل على يد مدرس الفيزياء، وتقطيع جسده في بلقاس بمحافظة الدقهلية: “اتصدمت من خبر موت ابني، ما كنتش متخيل أبدًا إن أستاذه اللي بأتمنه عليه ينفذ الجريمة البشعة”.

ابني اتقتل غدر من مدرسه

وتابع الأب: “عقلي كان رافض تماما يتقبل اتهام مدرس الفيزياء، ولا كان يخطر على بالي إن ابني يحصل له كدا، ربنا ما يكتبها على حد.. لا قريب ولا غريب، إيهاب كان ابني الوحيد على 3 بنات، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأكد الأب المكلوم أن ابنه كان يعتبر معلم الفيزياء المتهم بمثابة شقيقه الأكبر، وكانت تربطهما علاقة طيبة.

وكشفت تحقيقات نيابة بلقاس في محافظة الدقهلية في قضية مقتل طالب بلقاس على يد مدرس الفيزياء أن المدرس لم يحصل على الشهادة الجامعية وأنه يقدم دروسا خصوصية في مسقط رأسه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمه، وأنه ارتكب الجريمة بعد أول رد على الاتصال بهاتف المجني عليه، وأنه بالفعل ارتكب جريمته البشعة وتخلص من جثته.

وقال أشرف عبد العزيز والد المجني عليه، إن نجله تغيب عن المنزل في يوم الواقعة وحاول أن يتصل به أكثر من مرة إلا أنه لم يرد على اتصالاته، لذلك اضطر أن يخرج للبحث عنه بسبب قلقه الشديد هو ووالدته عليه.

"الجاني كان عاوز 500 ألف جنيه"

وأضاف والد المجني عليه: “نزلت أدور على ابني في الشارع وأخويا كان بيسأل عنه على النت وعند أصحابه، وفي مرة خالته كانت بتتصل عليه واحد رد عليها وقال لها إيهاب معايا ما تدوروش عليه، وأنا عاوز 500 ألف جنيه”.

وأضاف والد المجني عليه أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أنه قبل أن يُجيب المتهم على هاتف ابنه كان بالفعل قد ارتكب جريمته البشعة وتخلص من جثته.

وأسدل رجال أمن الدقهلية الستار على قضية مقتل طالب وتقطيع جثمانه لـ 3 أجزاء، على يد مدرس الفيزياء في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

حيث أنهى معلم الفيزياء حياة الطالب إيهاب، وأقدم على تقطيع جثته إلى 3 أجزاء، ثم ألقى كل جزء منها بمكان مختلف بعد أن وضعها داخل جوال "شكارة" وأكياس بلاستيكية.

العثور على رأس جثمان طالب الدقهلية

وعثرت الأجهزة الأمنية، على رأس جثمان طالب الدقهلية المقتول على يد معلم الفيزياء، وقطع أخرى من أحشائه داخل كيس بلاستيكي، وذلك بعد ساعات من كشف لغز الجريمة، واكتشاف الجزء العلوي من الجسد.

وكشفت النيابة العامة لغز العثور على طالب الدقهلية المشطور نصفين، حيث كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14/2/2024 الساعة السادسة مساءً، حيث تم العثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام.

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه، وناظرت النصف السفلي للجثمان.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه، والذي ذكر أن الجثمان لابنه، وأضاف بأن ابنه كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية على يد أحد الأشخاص، وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يجب، وفي المرة الأخيرة أجابه مجهول وأخبره بخطف ابنه وطلب مبلغ فدية 500 ألف جنيه.

الجاني طالب جامعي كان يعطي القتيل درسًا خاصًّا

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًّا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بهدف طلب فدية من أسرة الطفل؛ لمروره بضائقة مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد نجحت في التوصل إلى مرتكب واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بقرية 7 ثابت بمركز الستاموني، وعُثر على الجزء السفلي من جثمانه مشطورًا وملقى بجانب أحد المصارف المائية منذ 9 أيام.

المتهم عمره 26 عاما.. مدرس فيزياء

وتبين أن المتهم يدعى "محمد ع. ع. ا." 26 عاما، مدرس فيزياء، ومقيم بقرية 22 الأمل بمركز الستاموني، وعثرت الأجهزة الأمنية على قطعة خيش كبيرة الحجم من ذات أوصاف قطعة الخيش التي وُجد بها النصف السفلي لجثمان المجني عليه ملفوفا بها وغير منتظمة الحواف من آثار قطع.

وبمضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما، وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها، بمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمان الضحية إلى ثلاثة أجزاء؛ "نصف سفلي - جزع - رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدينا بمبلغ مالي لا يستطيع سداده ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر في التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة أهله هاتفيا بمبلغ مالي.

وأقر المتهم أنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه في غرفة الدروس الخصوصية، وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.

وأكد المتهم في تحقيقات الشرطة أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه، حيث تفاجأ بالتواجد الأمني الكثيف

