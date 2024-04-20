إجراء جديد من النيابة بشأن مصرع البلوجر إسراء روكا في انقلاب سيارتها من أعلى كوبري

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق في واقعة سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، مما تسبب في مصرع إسراء روكا .

وطلبت النيابة التحفظ على السيارة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، ووفاة قائدها على الفور، قبل محاولة إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة تقوم بتقديم فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى إسراء، وشهرتها« روكا»، وتبين أنها «تيك توكر» شهيرة، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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