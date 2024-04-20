إجراء جديد من النيابة بشأن مصرع البلوجر إسراء روكا في انقلاب سيارتها من أعلى كوبري
تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق في واقعة سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، مما تسبب في مصرع إسراء روكا .
وطلبت النيابة التحفظ على السيارة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، ووفاة قائدها على الفور، قبل محاولة إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة تقوم بتقديم فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى إسراء، وشهرتها« روكا»، وتبين أنها «تيك توكر» شهيرة، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.