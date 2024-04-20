السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

تحرير 12 محضرا تعديا على حرم الطريق خلال حملة بحي ثانِ في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في عدة مناطق بالحي.  

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المستهدف من حملة إزالة الاشغالات 

واستهدفت الحملة  عدة مناطق بالحي منها حديقة الأندلس، بشارع شبين الكوم، شارع الغابة بحي السلام، وشارع رضا، والبحري بمنطقة عرايشية مصر.  

جانب من الحملة، فيتو

نتائج حملة حي ثان لإزالة الإشغالات 

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر إشغال طريق والتحفظ على ٦٠ كرسي بلاستيك، عدد ١ كشك متحرك، ٢ ترابيزة خشب، ٣ شمسية، ٢ ميزان، وتم إزالة عربة فول بشارع الغابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.  

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استمرار الحملات بكافة القطاعات 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.
 

جانب من الحملة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الحملات 

وعلى صعيد أخر  كان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد تابع اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

جانب من الحملة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

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حملة إزالة التعديات حرم الطريق الاسماعيلية بالاسماعيلية حي ثان الوحدات المحلية

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