الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

ضبط أسمدة ومبيدات مغشوشة في 3 منشآت زراعية بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة عددا من الحملات الرقابية على محلات بيع المبيدات الزراعية.   

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واستهدفت الحملة التفتيش على مستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والتي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، والمحلات التي تعمل بدون التراخيص اللازمة.   

جانب من الحملة، فيتو

المشرفون على الحملة 

وجاء ذلك في حضور كل من رئيس قسم الرقابة على الأسواق والمبيدات، قسم الرقابة على الأعلاف، ورئيس قسم الرقابة على الأسمدة. 

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نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة على ضبط ثلاث منشآت  تعمل بدون ترخيص تتاجر بالاسمدة والمبيدات وتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية ضدهم. 

 

ومن جهة أخرى تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤ بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مدير التموين، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، عضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق. 

إجمالي مساحات زراعات القمح 

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد السيد وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ حوالي ٣٨ ألف فدان.

 

تقديم كافة التسهيلات للمزارعين 

وأكد "بشارة" ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

توجيهات بشأن حل مشكلات التوريد 

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط. 

ويشترط ضمن ضوابط توريد القمح أن تكون الاقماح خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

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