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أخبار مصر

إزالة 11 بناء مخالفا بقرى الكوم الأحمر وسقيل وبشتيل في الجيزة (صور)

حملة ازالات بالجيزة،
حملة ازالات بالجيزة، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة حملة إزالة مكبرة بمدينة أوسيم وأسفرت عن إزالة ١١ بناء مخالف تحت الإنشاء بقرى الكوم الأحمر وسقيل وبشتيل.

كما أسفرت حملة إزالات بمدينة منشأة القناطر عن إزالة ٨ حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى أم دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامة وبهرمس بمساحة ١٢٥٠م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي

وكانت قد استعدت محافظة الجيزة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.

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تكليفات محافظ الجيزة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة بمواصلة جهودها في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ  حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط.

ازالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقري سقارة 

حيث تم إزالة ٥ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري سقارة وأبو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢ بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحة ٢٠٠ م٢ وأخرى تعدي علي أملاك الدولة بقرية القطوري بمساحة ٢٠٠م٢.

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