القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، يبحث رواد التواصل الاجتماعي خاصة جماهير الأهلي عن كيفية متابعة ومشاهدة مباراة الأهلي ضد مازيمبي المرتقبة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN

موعد مباراة مازيمبي ضد الأهلي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ومازيمبي اليوم، وتتجه الأنظار اليوم إلى ملعب تي بي مازيمبي لمتابعة مواجهة الأهلي ومازيمبي المرتقبة في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة بالقاهرة يوم ٢٦ أبريل الحالي.

في الوقت الذي يسعى فيه مازيمبي لاستغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة قبل لقاء العودة في القاهرة.

تشكيل مازيمبي أمام الأهلي

ماتش الأهلي ومازيمبي، وأعلن لامين ندياي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلى فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى مازيمبى على موقع "إكس" التشكيل الرسمي للفريق وجاء كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

الأهلي اليوم، وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب تي بي مازيمبي استعدادا لمواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر بها الثالثة عصر اليوم.

وأجرى محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي اتصالا هاتفيا مع زميله مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق من أجل تدعيمه قبل مواجهة مازيمبي المرتقبة في الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي مباشرة من مطار الكونغو إلى القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة التي تنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي مساء أمس، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.

تأهل الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.