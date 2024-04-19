محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة (صور)
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.
وتفقد محافظ الجيزة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية برفع كافة المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أي مخلفات.
ورافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.
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